Krakk i Norwegian-aksjen

NEDTUR PÅ BØRS: For Norwegian og konsernsjef Jacob Schram torsdag. Foto: Iván Kverme

Ved 15.15-tiden, en drøy time før stengetid på Oslo Børs, er Norwegian-aksjen ned 20,54 prosent til 3,09 kroner. Det gjør Norwegian til dagens største taper på Oslo Børs i skrivende stund.

Aksjen har falt 91,79 prosent hittil i år. Onsdag endte aksjen ned 9,7 prosent til 3,90 kroner. Norwegian har altså falt drøyt 30 prosent på to dager på Oslo Børs.

Tirsdag varslet Norwegian i sin årsrapport om at det vil bli behov for å hente flere milliarder kroner i 2021. Selskapet har hittil et urealisert tap på 730 millioner kroner på hedging av drivstoff.

Onsdag ble det utstedt nye Norwegian-aksjer i forbindelse med konvertering fra gjeld til aksjer. Den nye aksjekapitalen er nå på 311,7 millioner kroner fordelt på 3,1 milliarder aksjer.

Tidligere i våres ble tidligere aksjonærer kraftig vannet ut i forbindelse med Norwegians kamp mot å unngå konkurs. Flyselskapet gjorde da om store mengder obligasjonsgjeld til aksjer for å unngå skifteretten.

På den positive siden har samferdselsminister Knut Arild Hareide bestemt seg for å la flyselskapene fylle opp flyene fremover. Fra 28. april har fly i Norge måtte gå med tomt midtsete på grunn av coronaviruset.