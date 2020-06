SAS og Norwegian skylder kundene rundt 10 milliarder

De kansellerte reisene i mars vil bli refundert i løpet av juni, mens de som skulle reist i april og mai vil få igjen pengene i løpet av tidlig høst.

Selv om SAS skylder kundene mye mer enn det selskapet har på konto forsikrer pressesjef John Eckhoff at kundene skal få refusjon, «om de ønsker det». Han viser til at SAS av Sverige og Danmark har fått tilgang på en statlig kreditt på 3,3 milliarder kroner, samt at de arbeider med en plan for å hente friske penger, skriver Bergens Tidende.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian skriver i en epost til BT at selskapet ikke offentliggjør hvor mye de skylder kundene. Han ønsker heller ikke å kommentere anslaget på mellom to og fire milliarder kroner.

Hjørnholm beklager den lange ventetiden på refusjoner. Han forsikrer at de som ønsker refusjon «og har krav på det, vil få det.»(©NTB)