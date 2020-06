Flyselskapene får fortsette rutesamarbeidet

Regjeringen ga transportbransjen det midlertidige unntaket i mars, som følge av koronapandemien.

Samferdselsdepartementet har inngått samarbeid med SAS, Norwegian og Widerøe for å sikre et grunnleggende flytilbud mellom regionene og enkelte lokale ruter under koronakrisen.

«Det er fremdeles ikke grunnlag for å drive disse rutene på kommersielle vilkår, og det er dermed fortsatt behov for et unntak fra konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler. Unntaket er derfor forlenget til 30. september», skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

(©NTB)