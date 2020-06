Norwegian med munnbind-krav fra onsdag

Det melder NTB. Årsaken er coronaviruset og frykt for smittespredning. Passasjerene må selv sørge for at de har munnbind.

– Dette er i tråd med anbefalingene fra europeiske luftfartsmyndigheter (Easa). Før avreise vil Norwegian informere kundene om hvilke retningslinjer som gjelder, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

SAS innførte krav om munnbind på sine flyginger 18. mai.

Torsdag ga Knut Arild Hareide beskjed om at det tillates å la flyselskapene fylle opp flyene fremover. Fra 28. april har fly i Norge måtte gå med tomt midtsete på grunn av coronaviruset.

Tidligere fredag ble det kjent at transportbransjens unntak fra deler av konkurranseloven forlenges til september. Unntaket gir flyselskapene mulighet til å samarbeide om rutetilbudet.

Samferdselsdepartementet har inngått samarbeid med SAS, Norwegian og Widerøe for å sikre et grunnleggende flytilbud mellom regionene og enkelte lokale ruter under coronakrisen.

Den norske regjeringen åpnet fredag for reiser i Norden, men bare til Gotland i Sverige grunnet at smittesituasjonen har vært verre i landet enn for øvrig i Norden.