Svenske småsparere kaster seg over i Norwegian-aksjen

POPULÆR: Norwegian-aksjen er populær i Sverige. Her konsernsjef Jacob Schram. Foto: Iván Kverme

Det samme gjør dem i Sverige, skriver Dagens Industri.

Frida Bratt, investeringsøkonom i Nordnet i Sverige, sier at Norwegian er den femte mest eide aksjen i Norden blant Nordnet-kundene. Økningen i svenskenes handel i Norwegian-aksjen har vært på hele 500 prosent siden februar.

Norwegian er inne i tøffe tider som følge av coronakrisen, som gjør at etterspørselen etter fly har stupt. Selskapet har gjort utført en finansthriller av de sjeldne for å redde selskapet fra konkurs i år.

Ren spekulasjon

Det skjedde gjennom å gjøre obligasjonsgjeld om til aksjer. Det medførte at tidligere aksjonærer ble kraftig vannet ut. Senest onsdag kom det en drøss med nye aksjer i Norwegian.

Hittil i år har Norwegian-aksjen falt 91,63 prosent til 3,16 kroner på Oslo Børs. Johanna Kull, spareøkonom i Avanza, mener kundene handler på ren spekulasjon om at Norwegian ikke vil gå konkurs. Hun kaller det klassisk bunnfiske.

Tirsdag varslet Norwegian i sin årsrapport at det vil bli behov for å hente flere milliarder kroner i 2021. Selskapet har hittil et urealisert tap på 730 millioner kroner på hedging av drivstoff.

Også i SAS

Også i SAS-aksjen kjøper svenske småsparere seg opp, selv om SAS-aksjen ikke har rast like kraftig som Norwegian har. Men Frida Bratt understreker at SAS-handelen er langt fra like stor som i Norwegian.

Aksjesjef Jacob Pedersen i Sydbank råder ingen til å kjøpe aksjer i flyselskap nå, ifølge Dagens Industri. Han tror SAS vil trenge ytterligere 10 milliarder svenske kroner, og utelukker ikke at SAS kan bli helt dansk.

Pedersen trekker frem Ryanair og EasyJet som flyselskapene som er best rustet til å takle coronakrisen.