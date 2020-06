Sverige og Danmark vil ha Norge inn i SAS igjen

VIL HA FRISK KAPITAL: De andre skandinaviske landene vil at Norge skal være med på å spytte inn litt friske penger i SAS.

VIL HA FRISK KAPITAL: De andre skandinaviske landene vil at Norge skal være med på å spytte inn litt friske penger i SAS. Foto: Dreamstime

Sverige og Danmark har tatt kontakt med Norge om å gi et milliardbeløp i frisk kapital til SAS. Stortinget skal visstnok være informert, og opposisjonen skal være positive, skriver TDN Direkt.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte om saken.

Sverre Myrli, som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, bekrefter ovenfor avisen at det blir holdt samtaler mellom de skandinaviske landene om en mulig felles plan for SAS.

– Når SAS er i en situasjon som nå, bør vi heller ikke utelukke det. Vi er kjent med det som gjøres i Sverige og Danmark, og det er interessant å se på, sier Myrli.