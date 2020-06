Ikke nok støtte for Lufthansa

HARD LANDING: Et Lufthansa-fly kommer inn for landing på flyplassen i Frankfurt. Etter mye turbulens risikerer Lufthansa å få en hard landing etter pandemien hvis de ikke får med seg alle aksjonærene.

Styret i Lufthansa vedgår at det er mulig selskapet ikke vil få den den støtten de trenger av aksjonærene i forbindelse med implementeringen av stabiliseringspakken på ni milliarder euro, skriver TDN Direkt.

Den ekstraordinære generalforsamlingen som skal bli arrangert 25. juni og det er ventet at oppmøtet vil være under 50 prosent. Men etter at flyselskapets største aksjonær, Heinz-Hermann Thiele, har offentlig uttalt seg kritisk rundt vilkårene i stabiliseringspakken som ble forhandlet frem med Det økonomiske stabiliseringsfondet og de tyske myndighetene, er det blitt usikkert om hvorvidt styret har nok støtte blant aksjonærene.

Thiele sitter i dag på over 15 prosent av aksjekapitalen i Lufthansa, og hvis det er under 50 prosent oppmøte på generalforsamlingen, vil implementeringen av stabiliseringspakken kreve minst to tredjedels støtte. Er det derimot over 50 prosent oppmøte, vil implementeringen bare kreve et simpelt flertall.

Ifølge TDN Direkt må Lufthansa søke om beskyttelse under insolvenslover bare et par dager etter generalforsamlingen hvis stabiliseringspakken blir stemt ned og man ikke øyeblikkelig kommer opp med en annen løsning.