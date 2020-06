Lufthansa-topp imot innblanding fra myndighetene

LANDE AVTALE: Kampen om frisk kapital pågår fortsatt for den tyske flykjempen.

LANDE AVTALE: Kampen om frisk kapital pågår fortsatt for den tyske flykjempen. Foto: Dreamstime

– Lufthansa vil forsøke å unngå insolvens, sa adm. direktør Carsten Spohr søndag, før et møte mellom flyselskapets største aksjonær og den tyske regjeringen over vilkårene for en redningspakke på 9 milliarder euro.

Mandag møter storaksjonær og milliardær Heinz Herman Thiele den tyske økonomiministeren for å diskutere innvendinger mot statsstøtte til Lufthansa, melder Reuters.

Som et alternativ til at regjeringen tar en direkte eierandel i Lufthansa, har Thiele foreslått en indirekte deltakelse gjennom den statseide tyske utviklingsbanken KfW.

Lufthansa advarte i forrige uke om at en manglende sikring av aksjonærgodkjenning for redningen kunne tvinge det til å søke om beskyttelse mot kreditorer etter tysk insolvenslov.

Avstemningen krever støtte fra mer enn to tredjedeler av aksjonærene.

Kranglete milliardær

Thiele er ikke imponert over planen om å gå til myndighetene i let etter frisk kapital.

Milliardæren eier 15,5 prosent av flyselskapet og har motsatt seg at staten skal ta en eierandel på 20 prosent i selskapet.

Lufthansa og Tysklands finansdepartement avviste å kommentere møtet.