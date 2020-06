Regjeringen nøler med å redde SAS

MÅ REDDES: SAS trenger om lag 12,5 milliarder for å klare seg frem til 2022. Foto: Dreamstime

Ifølge kilder den svenske avisen Dagens Industri (DI) har snakket med stiller den norske regjeringen seg tvilende til om de ønsker å delta i redningspakken til SAS.

Det skal ifølge DIs kilder være en prinsippsak for danske og svenske myndigheter at også Norge bidrar til å redde det avisen kaller «viktig skandinavisk infrastruktur» .

Redningspakken skal etter planen blant annet bestå av hybridobligasjoner, som DIs kilde hevder skal være det den norske staten motsetter seg, ettersom det på sikt kan bli en eierandel.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Sverige vurderer en kapitalinnsprøytning på 5 milliarder svenske kroner i selskapet som har et kapitalbehov på 12,5 milliarder kroner for å sikre driften frem til en normal tilstand – som først ventes i 2022.

Den danske regjeringen har på sin side utttalt at det skal være politisk enighet for gjennomføring av en rekapitalisering av selskapet.