Lufthansa letter på børs etter grønt lys fra milliardær

STIGER: Lufthansa-aksjen stiger kraftig etter at statlig redningspakke får grønt lys fra storaksjonær.

STIGER: Lufthansa-aksjen stiger kraftig etter at statlig redningspakke får grønt lys fra storaksjonær. Foto: Dreamstime

Det ble lenge fryktet at storaksjonær og milliardær, Heinz Hermann Thiele skulle nedlegge veto mot den foreslåtte redningspakken, som vil gi den tyske stat en eierandel på 20 % og dermed utvanne eksisterende aksjonærer.

- Jeg kommer til å stemme for forsalget, sier Thiele som nylig økte sin eierandel i selskapet til 15,5 prosent ifølge Reuters.

Thiele skal ha endret mening etter å ha vært i samtaler med den tyske stat på mandag.

Ni milliarder euro

Redningspakken skal beløpe seg til 9 milliarder euro, tilsvarende 98 milliarder norske kroner. Aksjonærene skal stemme over redningspakken senere i dag, og det var lenge fryktet at Thiele skulle stikke kjepper i hjulene for å velte redningspakken.

Stiger kraftig

Lufthansa-aksjen stiger kraftig på nyheten og er i skrivende stund opp 14,70 prosent til 10,27 euro.