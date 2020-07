Ryanair vil utfordre Lufthansa-støtte i EU-domstolen

Torsdag sa EU-kommisjonen ja til at tyske Lufthansa kan motta 9 milliarder euro fra den tyske staten for å redde selskapet fra kollaps under koronakrisen.

Like etter varslet Ryanair at det irske lavprisselskapet vil klage godkjenningen inn for EU-domstolen.

– Vi har sagt til kommisjonen at vil anke alle andre avgjørelser og alle godkjenninger. Det samme gjelder for dagens godkjenning av hjelp til Lufthansa, sier Ryanairs sjefjurist, Juliusz Gomorek.

