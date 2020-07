Norwegian-leverandør er konkurs

Bemmaningsselskapene til Norwegian, OSM Aviation Sverige, Norwegian FI OY og OSM Aviation Finland, bekrefter administrerende direktør i OSM Aviation til Børsen.

Som følge av konkursen er 571 ansatte rammet av konkursen. Bakgrunnen for konkursen skal være manglende betaling fra kunder.

– Dette er først og fremst dypt beklagelig ovenfor de av våre ansatte som nå er berørt. De har gjort en fantastisk jobb for oss og hos Norwegian gjennom en årrekke, sier Espen Høiby, Administrerende direktør i OSM Aviation, ifølge Børsen.

Han peker på at selskapet jobber med å komme tilbake, slik at de kan tilby flere jobber og karrieremuligheter for flygende personell i fremtiden.

Hittil i år har Norwegian-kursen kollapset 92,4 prosent, mens den er ned 2,5 prosent den siste måneden.