SAS sparker 560 piloter

SAS velger å si opp 560 av sine piloter i Norge, Sverige og Danmark, ifølge SVT Nyheter.

Martin Lindgren fra Svensk pilotförening er ikke imponert over hvordan SAS har håndtert prosessen. Han sier han ikke kan se at SAS har vist at virksomheten skal reduseres såpass mye at så mange piloter må sies opp.

«Man har valgt å gå videre med oppsigelser før man har sett på andre alternativer», sier han til SVT.



Lindgren peker også på at flere av pilotene som omfattes av oppsigelsene, har lang oppsigelsestid, og han spør hvordan SAS kan vite hvordan forholdene ser ut om et halvt år, når disse pilotene forlater selskapet.

I slutten av april varslet SAS at 5.000 ville bli sagt opp som følge av coronakrisen. De 560 pilotene inngår i dette tallet.

Det var da forventet at oppsigelsene ville fordele seg på 1.900 heltidsansatte i Sverige, 1.300 i Norge og 1.700 i Danmark.