Flytopper inntar Det hvite hus

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal møtet være med visepresident Mike Pence og andre høytstående representanter. Kilder med kjennskap til saken hevder at de deltakende flyselskapene er American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines og JetBlue Airways.

Skal diskutere reiserestriksjoner og temperaturovervåkning

Blant sakene på agendaen skal en utvidelse av reiserestriksjoner i EU for amerikanske passasjerer være en av de. Videre meldes det om at flyselskapene vil presse hardt på for å få gjennomført temperaturovervåkning før ombordstigning, for å bevare sikkerheten i lys av COVID-19.