Norwegian henter tilbake permitterte ansatte

Flyselskapene har opplevd en etterspørselsøkning i kjølvannet av at det ble kjent at regjeringen fra 15. juli vil åpne opp for at nordmenn kan reise til utvalgte land i Europa uten å sitte i karantene ved hjemkomst, og at utenlandske turister kan komme hit, skriver NRK.

Norwegian permitterte rundt 5.000 ansatte da koronakrisen inntraff i mars.

– Vi opplever noe økning i etterspørselen og er glade for at vi kan kalle tilbake 600 kolleger fra permisjon. Men, det er ingen garanti for at de ikke må ut igjen i permisjon hvis etterspørselen skulle falle, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Selv om også SAS har opplevd en økning og vil øke kapasiteten noe, vil fortsatt 5.000 ansatte miste jobben i flyselskapet.

– Dette er helt klart positive nyheter for oss som flyselskap og betyr at vi kan ta flere ansatte i arbeid. Men vi er fortsatt i en veldig vanskelig situasjon rent økonomisk og fremtidsmessig, og de prosessene vi har igangsatt for å justere bemanning etter etterspørsel, de fortsetter, sier John Eckhoff, kommunikasjonssjef i SAS.

