Flygigant permitterer 2.500 piloter: – Minst to år unna normalen

SLITER: Delta Air Lines varsler at 2.500 piloter kan bli permittert. Foto: Bloomberg

Flygiganten Delta Air Lines skriver at de vil sende permitteringsvarsel til omtrent 2.500 piloter, skriver Reuters. Bakgrunnen for permitteringere skal være at flybransjen har gått gjennom en utfordrende periode de siste månedene.

Det sa en talsperson i selskapet, samtidig som han forklarte at det var nødvendig med permitteringer i et forsøk på å forberede pilotene.

På torsdag skrev Ed Bastian, konsernsjef i flygiganten, at selskapet vil legge til omtrent 1.000 flyreiser i august. Han peker likevel på at antall flyreiser ikke vil være særlig høyere for resten av 2020.

«Selv om det er oppmuntrende å se flyreiser returnere, er vi sannsynligvis minst to år unna normalen» sa Bastian ifølge Reuters.

Fredag falt aksjen 3,9 prosent til 26,9 dollar. Hittil i år har den kollapset 54,0 prosent, mens den har lagt på seg 6,7 prosent den siste måneden.