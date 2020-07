Avinorsjef Dag Falk-Petersen tror på langvarig flykrise

– Det blir en lang vinter, det kan vi si med en gang, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen til Finansavisen.

Juni har tradisjonelt sett vært startskuddet for det som i utgangspunktet skulle sørge for overskuddet i både Avinor og flyselskapene, men skuddet har nå låst seg fast i kammeret.

For med nærmere 15.000 passasjerer om dagen på Oslo Lufthavn, mens det normalt skulle ha vært opp mot 110.000 passasjerer, er det nå full krise i luftfarten.

Både SAS og Norwegian har erkjent at både 2020 og 2021 vil bli tøft, men tror på normalisering i 2022. Denne entusiasmen deler ikke Avinor-sjefen.

– For Avinor sin del er vi ikke like optimistiske, og tror ikke det er normalisert før 2023-2024 i antall passasjerer. Det er en omstilling i hele luftfarten, og dette er ramme alvor, sier konsernsjefen, og viser til Avinors egne analyser og informasjon fra andre internasjonale flyplasser.

Kutter stillinger

Avinor har for øyeblikket svært lite eller ingen inntekt, og har derfor igangsatt kostnadsprogrammet «Lønnsomt Avinor».

Falk-Petersen skal redusere driftskostnadene fra 6 til 5 milliarder kroner, og har allerede kuttet opp mot en halv milliard. Men han er bare halvveis.

– Vi har revurdert alle prosjekter og mange er stanset, sier han.

Han påpeker at det til nå ikke har vært nødvendig å si opp noen, og håper at tilbudet om sluttpakker sørger for en «frivillig» nedskalering av kostnadene.

– Det vil bli tilbud om sluttpakker, og andre søker seg andre jobber når de er permittert.

– Hvor mye vil dere nedbemanne?

– Vi har ikke besluttet noe ennå, annet at vi vet at vi blir færre. Men vi må ned med kostnadene på rundt 15 prosent fra 2019-nivå, kanskje opp mot 20 prosent på enkelte områder og noe mindre på andre, sier han.

Avinor hadde før coronakrisen 3.000 ansatte, og det er allerede flere som har forlatt selskapet.

– Nå må vi se på alt, og dette er naturligvis ugunstig for våre ansatte. Men vi skal være selvfinansierende, og må sørge for å overleve.

Krise over hele fjøla

Under Finansavisens besøk på Oslo Lufthavn torsdag ettermiddag, sammen med Falk-Petersen og lufthavndirektør Stine Ramstad Westby, var halve avgangsterminalen stengt. Store deler av sikkerhetskontrollen var nede, den østlige rullebanen var satt ut av drift og den to år gamle «pir nord» var helt lukket.

– Det er så stusselig å gå der nå, det er jo et kjempeflott anlegg, sier han.

– Hvordan står det til på andre norske flyplasser?

– Det er helt elendig. I Trondheim går det kun innenlands, mens Bergen og Stavanger har fått i gang noen flighter utenlands, sier han.

Falk-Petersen bruker heller ikke særlig tid på den tredje rullebanen, som er i planleggingsfasen.

– Nå må vi spare penger, og det blir beintøft i Avinor, sier han, og legger til:

– Vi har nesten ingen inntekter, og ser på et redusert resultat på mellom 7 til 8 milliarder kroner i år i forhold til budsjett.

– Bør skje fort!

Norske myndigheter har gitt statlig støtte på 4,5 milliarder kroner, i tillegg til gjeldsutsettelse på en halv milliard, for å unngå en kollaps i Avinor.

Avinor er strukturert som et aksjeselskap,som eier og drifter 44 lufthavner, inklusiv helikopterterminalene med staten som eneeier.

– Hvor høy gjeld har dere?

– Omtrent 22 milliarder kroner i rentebærende, primært i obligasjonsmarkedet men også i banker.

– Så det bør snu snart?

– Det må snu, og det bør skje fort!