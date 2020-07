Boeing sender 737 MAX-fly opp i luften på testtur

Piloter og crewansatte fra det amerikanske luftfartstilsynet (FAA), vil teste ut Boeings 737 MAX-fly over tre dager, og det hele starter på mandag, sier kilder til Reuters.

Kildene forklarer at selv om flyvningen går knirkefritt, må FAA godkjenne et nytt program for å trene piloter. Det betyr ifølge kildene at luftfartstilsynet ikke vil tillate at flyselskapene sender flyene opp i luften før september.

«Basert på hvor mange problemer som har blitt avdekket, blir jeg sjokkert om flytestene er ferdig etter en testperiode» sa en annen person som er kjent med saken, ifølge Reuters.

737 MAX-flyene ble satt på bakken 1. kvartal 2019, etter at flytypen styrtet i både Indonesia og Etiopia, noe som tok livet av 346 personer.

Boeing-aksjen stengte på 440,6 dollar 24. februar 2019, noe som var all-time high. Fredag stengte aksjen på 170,0 dollar, ned 2,8 prosent. Det tilsvarer et kollaps på omtrent 61,4 prosent.