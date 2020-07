Norwegian avholder sin ordinære generalforsamling

LEI AV Å VENTE: Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian, går offensivt til verks for å sikre erstatning fra den amerikanske flyprodusenten.

(Generalforsamlingen er avsluttet.)

Det skjer kun et halvt døgn etter at Norwegian meldte at de krever kompensasjon fra Boeing etter en årrekke med problemer med fly fra den amerikanske produsenten.

– Konverteringen av gjeld til egenkapital under den ekstraordinære generalforsamlingen tidligere i vår gjør at vi kan ønske velkommen til mange nye aksjonærer i dag, sier styreleder Niels Smedegaard, når han åpner generalforsamlingen.

Norwegian har vært gjennom et kraftig uvær i første halvår av 2020. Selskapet avholdt tidligere i mai en ekstraordinær generalforsamling der de lyktes med å konvertere gjeld til egenkapital, hvilket som gjorde at selskapet innfridde vilkårene i transje to og tre i statens låneprogram.

Nå avholder Norwegian sin ordinære generalforsamling, dagen etter at selskapet opplyste om at det vil terminere den avtalen for fem Boeing 787 og 92 Boeing 737 Max-fly. Disse flyene inngår i den historiske avtalen fra 2012.

I børsmeldingen som ble sendt ut sent mandag kveld, informerer selskapet samtidig at det har fremmet krav om kompensasjon fra Boeing for tapene selskapet har hatt knyttet til problemene med Max-flyene og motorproblemene med Dreamlineren.

Nyheten sendte Norwegian-aksjen opp 3 prosent da børsen åpnet tirsdag.

Licence to operate

Under generalforsamlingen er ordet kommet til ledelsen, der konsernsjef Jacob Schram kort konstaterer:

– I første kvartal så vi den mest ekstreme situasjonen i flybransjen siden andre verdenskrig.

Schram fortsetter med å oppsummere perioden etter påske:

– Vi har brukt tiden effektivt i dvaleperioden, der vi først fikk på plass en finansiell restrukturering. Så har vi lagt en ny strategi og forretningsplan som er tilpasset det Nye Norwegian med blanke ark.

Schram mener det nå handler om å holde blikket langt frem.

– Vi ser tre faser vi tror vi skal gjennom. Den første fasen er slik vi har snakket om tidligere, «licence to operate». Vi er ikke gjennom alle utfordringene ennå. I fase 1 «licence to operate» tror vi kommer til å vare frem til sommeren 2021.

– Den andre fasen handler om å bygge en solid, profitabel organisasjon. Dette kommer til å vare frem til 2025.

– Den siste fasen er tett sammenkoblet med vår visjon over tid, hvilket er å være en stor spiller innen future mobility, hvor vi skal vie oppmerksomheten til bærekraft, sier Schram og orienterer mer om hans ideer om ledelsen Norwegian og kommenterer blant annet:

– Vi har jobbet med strategien i dvaleperioden, og gått gjennom fem «sprints», hvorav en sprint gikk over 14 dager.

Schram avslutter sitt innlegg med å si at selskapet vil satse på Norden, og at det vil ta tre til fem år før selskapet er der det nå har satt seg mål om å være.

Schram overlater ordet under generalforsamlingen til finansdirektør Geir Karlsen som orienterer om vårens refinansiering med opppsummeringen:

– Vi har en likviditet som tar oss ut 2020. Vi må imidlertid gjøre ytterligere grep for å sikre oss inn mot vinteren og frem mot sommeren 2021.

Et av disse grepene har tydeligvis vært å se på avtalen med Boeing:

– Status er at det har skjedd litt der det siste døgnet, sier Karlsen, og fortsetter:

– Vi har 18 Max-fly parkert. 16 fly er produsert og klare i Seattle. Vi har holdt på siden sommeren 2019 for å finne en kompensasjonsløsning. Det har kommet mange forslag fra begge sider, men vi har dessverre ikke frem til en enighet som vi i Norwegian finner akseptabel.

–Vi håper fortsatt å komme frem til en løsning med Boeing, men vi har nå gjort det klart hva som kommer til å skje dersom vi ikke kommer til enighet, forteller Geir Karlsen.

Styreleder Niels Smedegaard avslutter generalforsamlingen med å takke Norwegian-ledelsen for ekstraordinær innsats i særdeles krevende tider.