EasyJet planlegger jobb- og flykutt

Det britiske flyselskapet EasyJet planlegger kutt av titusenvis av jobber etter at det tror det vil ta flere år før etterspørselen kommer tilbake, melder Reuters onsdag.

I tillegg sier en kilde til Reuters at selskapet også vil redusere antall fly og kutte i rutetilbudet innenlands i Tyskland.

Tirsdag la EasyJet frem en plan for å kutte antallet piloter i Storbritannia og retter nå nesen mot Tyskland for videre kutt. I mai uttalte selskapet at det måtte kutte 4.500 jobber totalt for å holde seg konkurransedyktig.

Negativ direktør

EasyJet har flere fly stasjonert i Berlin og selskapet vil redusere antallet fly fra 34 til 18 og kutte 1.540 jobber, ifølge en kilde kjent med planen, melder Reuters.

– Dessverre betyr lavere etterspørsel at vi trenger færre fly og færre ansatte. Vi er opptatt av å jobbe konstruktivt med våre ansattes representanter, sier Johan Lundgren, adm. direktør i EasyJet.

– Selv om vi fortsatt vil være Berlins største transportør, så må vi justere timeplanen vår for å gjenspeile etterspørselen etter pandemien og fokusere på lønnsom flyging, fortsatte Lundgren.