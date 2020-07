American Airlines forventer 25 prosent lavere kapasitet i 2021

American Airlines ser frem i tid og forventer lavere kapasitet sommeren 2021 sammenlignet med 2019. Selskapet ser for seg at nedgangen vil være et resultat av lavere etterspørsel, som følger av coronakrisen. Det melder Reuters torsdag.

Den amerikanske flygiganten venter også at de vil kutte flere internasjonale forbindelser, blant annet mellom Los Angeles og flere asiatiske land.

Flyselskapet vil tilpasse nettverket sitt med mål om å forbedre langsiktig lønnsomhet, skriver American Airlines i en melding, ifølge Reuters.

Overbemannet

American Airlines advarte onsdag at selskapets kabinpersonale har opptil 8.000 for mange ansatte, ifølge Dallas News.

– Dette betyr ikke at vi må permittere så mange flyvertinner, men det er et overskudd vi er nødt til å vurdere, sier selskapet.

Ved stengetid onsdag sto aksjekursen i 12,81 dollar per aksje. Hittil i år har kursen stupt 55 prosent som følger av coronakrisen. Selskapet har vært avhengig av likviditet, og hentet forrige uke 2 milliarder dollar gjennom utstedelse av aksjer og obligasjoner.