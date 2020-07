Leder for kommunikasjon i Boeing går av etter kvinnefiendtlig artikkel

Niel Golightly, leder for kommunikasjon i Boeing, annonserte torsdag at han vil fratre etter kun et halvt år i stillingen.

Dette skjer på bakgrunn av at en ansatts misnøye med en artikkel han skrev for 33 år siden om hvorvidt kvinner bør kunne delta i militære kamper. Det kommer frem av en pressemelding fra Boeing.

Boeing sier de tar avstand fra det synet som kommer fram i publikasjonen, og selskapet har begynt søket etter en ny leder for kommunikasjon.

«No right to fight»

Reuters viser til artikkelen «No Right to Fight», som har skapt misnøye blant de ansatte. Der kommer det frem at den tidligere militærpiloten hevdet at å introdusere kvinner til kamp vil «destroy the exclusively male intangibles of war fighting».

Det fremgår av en mail Reuters har fått tilgang til at det ifølge Golightly var bred støtte for ekskluderingen av kvinner på tidspunktet artikkelen ble skrevet, til tross for at det var galt.

Boeing har i den siste tiden vært i hardt vær etter de unngikk å informere om systemendringer som forårsaket alvorlige ulykker.