Boeing varsler 1000 nye permitteringer

Hardt rammede Boeing varslet forrige uke en ny runde med permitteringer, der de varlet 1.030 ansatte at de permitteres innen 28. august.

Det melder Seattle Times fredag.

Av de 1.030 ansatte som mister jobben er 668 i staten Washington. Dette er andre runde der Boeing varsler permitteringer, og totalt vil 10.500 ansatte i Washington miste jobben innen slutten av sommeren.

Selskapet har tidligere i år annonsert 600 jobbkutt i Australia og Canada, i tillegg til 12.300 kutt i USA, opplyses det. Den nye annonseringen medfører omtrent 14.000 permitteringer, eller 9 prosent av arbeidskraften.

Staten Washington er hardest rammet, siden de fleste kuttene skjer i divisjonen Boeing Commercial Airplanes (BCA), med hovedkontor i Washington.

Nyheten kommer etter at Neil Golightly, leder for kommunikasjon i Boeing, torsdag varslet at han vil fratre etter kun et halvt år i stillingen.

Ved stengetid torsdag sto Boeing-aksjen i 180,85 dollar. Hittil i år er kursen ned 46 prosent, mens den har hentet seg inn og er opp 46 prosent de siste tre månedene.