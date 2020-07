Norwegians trafikktall med forbedring

Norwegian Air Shuttle fraktet kun 113.004 passasjerer i juni i år, opplyses det i en melding.

Den totale kapasiteten (ASK) var på rett under 113,8 millioner.

Til sammenligning fraktet Norwegian 73.401 passasjerer i mai, mens den totale kapasiteten var rett over 74,4 millioner.

«I juni fortsatte Norwegian å drifte åtte fly og et begrenset antall innenlands-flyvninger i Norge på regjeringens vegne, for å sikre at vital tilkobling ble opprettholdt mellom regionene under utbruddet av coronaviruset», skriver Norwegian i meldingen.

17. juni besluttet Norwegian å gjenåpne 76 ruter i Europa, ved å legge til 12 fly i drift fra 1. juli. Selskapet peker på at etterspørselen gradvis har hentet seg inn og at bookinger sist uke var opp 40 prosent for flyreiser i juli og august.

Hittil i år har Norwegian-aksjen kollapset 92,7 prosent, mens den er ned 19,1 prosent den siste måneden.