Nesten firedobling i flyreisende siste tre måneder

ØKNING: Betydelig økning i antall flyreisende. Her fra Flesland i Bergen. Foto: Avinor

Coronakrisen satte en bastant stopper for flyreiser i både inn- og utland i mars.

Antall flyreisende falt i uke 14 fra like over 1 million i fjor til bare 72.300 i år – et fall på hele 93 prosent.

Nå begynner imidlertid tallene å ta seg opp igjen. I uke 27 var det totalt 336.000 reisende i Norge i inn- og utland. Det er en økning på hele 364 prosent sammenlignet med uke 14.

Det står best til med innlandstallene, som nærmest har tredoblet seg siden mars.

OPPGANG: Det er betydelig flere som reiser med fly nå enn i mars. Foto: Avinor

Utlandsreisene er det derimot verre med. Siden mars har tallene kun økt med 7 prosentpoeng sammenlignet med i fjor, og ligger fremdeles 92 prosent under fjoråret.

FORSIKTIG: Oppgangen i flyreiser utenlands har vært forsiktig. Foto: Avinor

SAS-opptur

I juni reiste 328.000 med SAS. Dette er mer en dobbelt så høyt som måneden før, men fortsatt kun en brøkdel av passasjertallet før coronakrisen.

Tross økningen den siste måneden, fraktet selskapet 88 prosent færre passasjerer i juni sammenlignet med samme måned i fjor.

– Vi er fornøyd med å ønske flere passasjerer velkommen om bord etter hvert som vi gradvis bygger opp rutenettet igjen, sier SAS-sjef Rickard Gustafsson.

I mai var det bare 158.000 passasjerer som fløy med selskapet, 94,5 prosent færre enn i mai 2019.