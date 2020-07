SAS avlyser møter – tror ikke på godkjennelse av redningsplan

Flyselskapet SAS har besluttet å kansellere to planlagte obligasjonseiermøter fredag 17. juli.

Det opplyser selskapet i en børsmelding.

I forbindelse med rekapitaliseringsplanen fra SAS la selskapet opp til at en del gjeld skulle konverteres til aksjer. Det dreide seg om et ikke-sikret obligasjonslån på 2,25 milliarder svenske kroner, samt et hybridobligasjonslån på 1,5 milliarder svenske kroner.

Møtekanselleringene skjer som følge av at selskapet ikke tror det ville fått godkjent planen.

– SAS har dratt slutningen om at majoritetskravene for respektive konvertering ikke forventes å bli oppnådd, basert på informasjon fra Intertrust, skriver selskapet.

Intertrust er agent for eierne av obligasjonslånet og hybridobligasjonene. Agenten skal ha mottatt beskjed fra et ukjent antall obligasjonseiere om at de ville stemt nei til forslaget.



Flyselskapet vil nå gå i dialog med kreditorene for å finne en løsning, heter det.



Ved stengetid torsdag sto SAS-aksjen i 8,065 kroner. Hittil i år har kursen kollapset 44 prosent, mens den er ned 16 prosent den siste måneden.