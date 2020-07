Liten økning av innenlandspassasjerer ved Avinors flyplasser

Tall fra Avinors trafikkdatabase viser at passasjertallene i juni har falt med 79,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Samtidig har nedgangen i antall innenlandspassasjerer blitt gradvis mindre de siste ukene. Uke 25 viste en passasjernedgang på 66 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Uke 26 hadde en nedgang på 57 prosent, og i uke 27 var nedgangen minket til 47 prosent.

Kraftig nedgang

– Vi ser en gradvis økning, spesielt på innenlandstrafikken. Juni-tallene viser at det går sakte, men sikkert oppover. Men vi har jo veldig lave tall sammenlignet med det vi har hatt tidligere, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Nora Prestaasen, til NTB.

Passasjertallene for Avinors ti største lufthavner viser en tydelig nedgang for uke 27 i 2020 sammenlignet med samme uke i fjor.

For Oslo lufthavn Gardermoen har antall passasjerer stupt med 78 prosent i den aktuelle uken, mens nedgangen hos Bergen lufthavn Flesland ligger på 69 prosent. Stavanger lufthavn hadde 73 prosent færre passasjerer i uke 27, mens tallet for Trondheim lufthavn viser en nedgang på 65 prosent.

Mulig økning etter endrede reiseråd

Fredag la Folkehelseinstituttet (FHI) fram et kart over hvilke land i Europa som tilfredsstiller de norske kriteriene for innreise, og fra 15. juli kan nordmenn fritt reise til en rekke europeiske land. Dette inkluderer blant annet Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Prestaasen sier Avinor er forberedt på en økning i antall passasjerer når det nå åpnes for flere reiser.

– Vi vil tro at det blir økt trafikk når man åpner opp. Men det er igjen veldig avhengig av hvordan ting utvikler seg fremover, presiserer hun.

