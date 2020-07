Flygigant med coronasmell – kollaps i inntektene

KVARTALSTALL: Delta Air Lines leverte et kraftig fall i inntektene. Konsernsjefen ser ikke lyst på fremtiden.

KVARTALSTALL: Delta Air Lines leverte et kraftig fall i inntektene. Konsernsjefen ser ikke lyst på fremtiden. Foto: Bloomberg

Flygiganten Delta Air Lines la også frem sine tall for andre kvartal tirsdag. Selv om inntektene opplevde et kraftig fall, var det over analytikernes forventning.

Spår mørk sky over hele bransjen

Inntektene kom inn på 1,47 milliarder dollar, et kollaps på 88,3 prosent fra fjorårets 12,54 milliarder dollar.

«Gitt de kombinerte effektene av pandemien og økonomisk innvirkning på den globale økonomien, tror vi fortsatt at det vil ta mer enn to år før vi ser en gjeninnhenting», forklarer konsernsjef i Delta Air Lines, Ed Bastian.

Det var likevel bedre enn analytikernes forventning, som ifølge CNBC ventet et fall i inntektene på 90 prosent.

Resultatkollaps

Driftsresultatet kom inn på minus 4,82 milliarder dollar, mens det ble 2,13 milliarder dollar i pluss året før.

Bortgangen av inntekter hadde store konsekvenser på bunnlinjen, der resultatet etter skatt endte på minus 5,72 milliarder dollar. Til sammenligning ble resultatet etter skatt 1,44 milliarder dollar i pluss året før.

Det betyr at flygiganten legger frem et tap pr. aksje på 9,01 dollar, mens det kunne glede aksjonærene med 2,22 dollar i pluss året før.

Aksjen faller 0,8 prosent til 26,6 dollar i førhandelen på Wall Street. Hittil i år er aksjen ned 54,1 prosent, mens den har hentet seg litt inn med 9,3 prosent oppgang de siste tre månedene.