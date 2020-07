Milliardunderskudd i første kvartal – tror på overskudd neste år

Det malaysiske lavprisflyselskapet AirAsia har tro på å snu bunnlinjen i pluss allerede i 2021, til tross for at frykten for en ny bølge av coronaviruset tynger flyindustrien verden over.

Det forteller administrerende direktør i flyselskapet, Tony Fernandes, til CNBC onsdag.

– Målet høres ekstremt optimistisk ut, men jeg har vært gjennom mange, mange kriser tidligere, sier han.

Han begrunner påstanden med at asiatiske myndigheter har blitt «mye, mye smartere» i måten de håndterer nye utbrudd av coronaviruset, som vil hjelpe flyselskapene med å hente seg inn raskere.

– Det gir mye selvtillit i noen av de optimistiske påstandene mine, fortsetter Fernandes.

Tror på høyere marginer

AirAsia har som andre flyselskaper blitt rammet av coronapandemien, og flytrafikken opplevde en kraftig reduksjon i vår.

Flyselskapet har nå gjenåpnet halvparten av innenlandsrutene i Malaysia, og planlegger å åpne ruter til mellomlandet Singapore når myndighetene tillater det.

AirAsia-sjefen har tro på økt lønnsomhet når flyselskapet gjenåpner flere ruter.

– Kapasiteten kommer til å bli redusert, prisene kommer til å gå opp. På noen måter vil marginene være mye bedre enn før covid-19. Selv om kapasiteten kan ta litt tid å returnere til tidligere nivåer, vil det være mye mer lønnsom kapasitet, sier Fernandes.

I første kvartal i år endte resultatet etter skatt på minus 548 millioner malaysiske ringgit, ifølge kvartalsrapporten som ble offentliggjort 30. juni. Underskuddet tilsvarer etter dagens kurs 1,2 milliarder norske kroner.

Flyselskapet legger frem tall for andre kvartal i august.