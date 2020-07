Smutthullet holdt ikke – sender permitteringsvarsel til 25.000 ansatte

American Airlines har nå sendt ut permitteringsvarsel til 25.000 ansatte, ifølge en e-post.

Flyselskapet ønsker tydeligvis å forberede sine ansatte på jobbkutt utover høsten ettersom coronaviruset ikke gir slipp i USA.

Totalt hadde American 130.000 ansatte i 2019, hvilket vil si at permitteringen vil ha innvirkning på omlag 20 prosent av arbeidsstyrken.

«Vi håper å redusere det faktiske antallet permitteringer drastisk gjennom blant annet tidlig pensjonering», heter det i e-posten.

Smutthull

I mars fikk luftfarten i USA en 25 milliarder dollar stor støttepakke av myndighetene. En av betingelsene var at flyselskapene ikke fikk si opp ansatte før oktober, og at masseoppsigelser måtte få et 60 dagers varsel.

Amerikanske flyselskaper har forsøkt å komme seg rundt denne betingelsen ved å avtale sluttpakker og få ansatte til å gå frivillig. Over en tredjedel av Americans ansatte aksepterte å gå frivillig, men selskapet må nå sende ut permitteringsvarsel i tillegg.

American tilbyr sluttpakke og etterbetaling for ansatte som nå blir sagt opp, ifølge Reuters.

American-aksjen er i førhandelen ned 6,3 prosent til 12,59 dollar. Hittil i år er aksjen ned 56,1 prosent.

Både Delta Air Lines og United Airlines har også sendt permitteringsvarsler, henholdsvis i størrelsesorden 17.000 og 36.000. Sistnevnte tilsvarer 45 prosent av arbeidsstyrken.

Southwest Airlines har også nevnt at det vil være vanskelig å komme seg gjennom krisen uten å si opp ansatte.