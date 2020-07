Norwegian får ansvar for 3.000 ansatte etter avtale avsluttes

Norwegian sit datterselskap, Norwegian Air Resources, blir fast arbeidsgiver for 3.000 flygende etter at avtalen med OSM Aviation er sagt opp, det fremkommer av en melding fra Norwegian.

Avtalen signert mellom partene innebærer at Norwegian fra nå av tar over det fulle arbeidsgiveransvaret for de selskapene hvor flygende personalet i Spania, England og USA er ansatt.

- Det er et stort og viktig strategisk steg på veien for Nye Norwegian at vi nå tar over det hele og fulle ansvaret for de selskapene hvor vi har vårt flygende personale ansatt, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian

Flygende personale i de nevnte landene vil under dagens avtale komme inn under Norwegian hvor på lik linje med andre land der flygende personale er en del av Norwegian-strukturen.

Det fremkommer av meldingen at det permitterte ansatte ikke vil kunne komme tilbake på jobb før trafikken tar seg opp igjen.

Omgjør gjeld til aksjer

Det fremgår av en børsmelding fra Norwegian at 812 millioner i utestående krav vil konverteres til 190.988.375 nye aksjer til konverteringskurs 4,25 kroner pr aksje.

Av disse konverteringsaksjene er det bindingstid på omlag 171.570.900 aksjer, der én tredel av konverteringsaksjene skal frigjøres fra bindingstiden 9. august 2020, 9. oktober 2020 og 9. desember 2020 opplyses det. De resterende 19.417.475 konverteringsaksjene er ikke gjenstand for lock-up.

Etter konverteringen vil OSM ha 5,52 prosent av aksjene i Norwegian.