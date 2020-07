Fortsatt dystre trafikktall fra Avinor

TUNGE TIDER: For luftfartsbransjen.

TUNGE TIDER: For luftfartsbransjen. Foto: NTB Scanpix

Reiselivsoperatørene melder om økt interesse etter at det ikke lenger er karantene etter ferie i store deler av Europa. Selv om utviklingen sakte, men sikkert blir mer positiv for luftfarten, viser tall fra Avinor at man er langt unna normal tid.

Totalt var det 65 prosent færre passasjerer i uke 29 mot fjoråret. Det er en bedring fra minus 69 prosent i uke 28. I uke 24 var det minus 84 prosent til sammenligning.

Fra Gardermoen var trafikken i uke 29 ned 72 prosent sammenlignet med fjoråret, 180.000 drøyt mot nesten 650.000 passasjerer.

Også på Værnes, Sola, Kjevik, Vigra og Flesland var trafikken ned med mellom 60 til 68 prosent.

Trafikken i Nord er derimot noe mer oppløftende. Det var en passasjernedgang på mellom 31 og 39 prosent på flyplassene i Tromsø, Bodø og Harstad/Narvik/Evenes, viser tall fra Avinor.