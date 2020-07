Finnair gjenåpner ruter til Shanghai

Det finske flyselskapet Finnair gjenopptar rutetrafikken mellom Helsinki og Shanghai fra og med onsdag 23. juli.

Det melder selskapet i en pressemelding mandag.

Flyselskapet gjenopptar flyvningene etter å ha fått godkjenning fra kinesiske myndigheter å starte en ukentlig avgang mellom Helsinki og Shanghai.

Finland har åpnet sine grenser for arbeidsrelaterte reiser fra Kina, men innreise til Finland er fortsatt begrenset foreløpig i påvente av en beslutning på EU-nivå om gjensidighet.

– Gjenåpningen av vår Shanghai-rute er gode nyheter for våre kunder og et viktig steg for oss, ettersom Kina fortsetter å spille en nøkkelrolle i Finnairs strategi, sier kommersiell direktør Ole Orvér i Finnair i en kommentar.

Finnair flyr i juli til mer enn 30 destinasjoner, og har mellom 80 og 90 daglige avganger. Selskapet planlegger å øke frekvensen ytterligere i de kommende månedene, heter det i meldingen.