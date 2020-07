Krisetall fra United Airlines: – Hold deg unna flyaksjer

United Airlines leverte en omsetning på 1,46 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport som ble offentliggjort tirsdag.

Til sammenligning leverte det kriserammede flyselskapet en omsetning på 11,4 milliarder dollar i samme kvartal i 2019. Det tilsvarer en nedgang på hele 87 prosent.

Resultat før skatt kom inn på minus 2 milliarder dollar, en nedgang for 1,35 milliarder i andre kvartal foregående år.

Resultat etter skatt endte på minus 1,63 milliarder, ned fra et overskudd på 1,05 milliarder i andre kvartal foregående år.

Resultat pr. aksje kom inn på minus 9,31 dollar, ned fra et overskudd i 2019. Analytikere hadde på forhånd ventet et resultat pr. aksje på minus 8,96 dollar, ifølge Los Angeles Times.

United Airlines (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 1.475 11.402 Driftsresultat -1.637 1.472 Resultat før skatt -2.003 1.354 Resultat etter skatt -1.627 1.052 Amerikansk flyselskap grunnlagt i 1926.

Hovedkontoret er i Chicago, Illinois, USA.

Ledes av administrerende direktør Scott Kirby.

Hardt rammet av pandemien

Flytrafikken stupte i vår for de fleste flyselskaper, som følge av restriksjonene knyttet til coronapandemien. Uniteds kapasitet falt nesten 88 prosent i andre kvartal, og selskapet forventer å operere med en kapasitet 65 prosent lavere enn normalt i tredje kvartal.

Selv omtaler flyselskapet andre kvartal som «det mest utfordrende kvartalet i selskapets 94 år lange historie».

– Jeg er takknemlig for profesjonaliteten og dedikasjonen til våre United-ansatte som holdt ut gjennom en historisk og utfordrende periode, sier administrerende direktør Scott Kirby i en kommentar.

United Airlines, som startet året med 96.000 ansatte, sier at 6.000 har meldt seg frivillig til å ta sluttvederlagspakker og si opp. I forrige uke advarte flyselskapet 36.000 ansatte om at de kunne bli permittert i oktober, selv om ledelsen sa at de forventer at det endelige antallet vil være mindre.

Flere amerikanske flyselskaper har også merket virkningene av pandemien, som reflekteres i kvartalstallene. Delta Airlines leverte forrige uke kvartalstall, som viste et underskudd på 5,7 milliarder dollar i andre kvartal. American Airlines og Southwest Airline offentliggjør sine tall torsdag, og analytikerne forventer et blodbad i kvartalsrapportene.

HARDT RAMMET: Administrerende direktør i United Airlines, Scott Kirby, legger bak seg det mest krevende kvartalet i flyselskapets historie. Foto: Andrew Harrer

– Hold deg unna flyaksjer

Todd Gordon, Managing Director i investeringsselskapet Ascent Wealth Partners, sier i et intervju med CNBC at flyaksjer bør unngås. Han påpeker flyselskapenes høye faste kostnader og lave kontroll over priser.

– De sliter med å kutte kostnader, de vil sannsynligvis fortsette å brenne gjennom et betydelig beløp kontanter til etterspørselen tar seg opp igjen, og Warren Buffett solgte, rettmessig eller ikke, hele sin posisjon i amerikanske flyselskaper. Så foreløpig holder vi oss unna, forklarer Gordon.

– Vi synes Delta Airlines er best i klassen, men vi forventer konkurser i hele bransjen fra Covid. Selv før Covid var lønnsomheten en kamp, ​​og hjemmekontor-tilværelsen vil bare forverre det.



Boris Schlossberg, Managing Director i investeringsselskapet BK Asset Management, mener også at flyselskapene har en utfordrende vei fremover, og påpeker at coronapandemien blant annet har medført en kraftig reduksjon i forretningsreiser.

– Hvis du tenker på flyselskapene, er 10 prosent av reisene forretningsreiser, og det er ansvarlig for 75% av overskuddet. Og de fleste forretningsreiser skjer ganske enkelt ikke nå, sier han.



Hittil i år har United-aksjen kollapset 62 prosent, mens den er ned 10 prosent den siste måneden. Til sammenligning er Delta Airlines ned nesten 55 prosent i år, mens American Airlines har stupt 60 prosent. I Skandinavia er Norwegian ned 92 prosent i år, mens SAS er ned 45 prosent.