SAS utsetter rentebetaling på 1,5 milliard

TØFFE TIDER: For flybransjen og SAS. Foto: NTB Scanpix

Flyselskapet SAS børsmelder at det har valgt å utsette en rentebetaling på et lån på 1,5 milliarder svenske kroner. Årsaken er å sikre likviditet. Luftfartsbransjen er inne i tøffe tider som følge av coronaviruset, som bremser reiselivsnæringen kraftig.

«Som tidligere annonsert har Covid-19-pandemien og de reiserestriksjonene ført til en global krise for luftfarten. Som følge av dette har styret bestemt seg for en rekapitaliseringsplan. Realiseringen av denne planen har fortsatt enkelte vilkår», skriver selskapet i en børsmelding.

SAS melder at det vil betale de utsatte renteavdragene i forbindelse med omgjøring av gjeld til aksjer siden. SAS gjorde det klart i slutten av juni at det vil hente 12 milliarder svenske kroner for å sikre fremtiden sin.

Aksjen stiger 1,16 prosent til 7,84 kroner på Stockholm-børsen kort tid etter meldingen. Hittil i år har SAS falt nesten 50 prosent.