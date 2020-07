American Airlines gikk på et dundrende underskudd for andre kvartal

ANDRE KVARTAL: American Airlines gikk i dundrende underskudd, her ved adm. direktør, Douglas Parker.

ANDRE KVARTAL: American Airlines gikk i dundrende underskudd, her ved adm. direktør, Douglas Parker. Foto: Bloomberg

American Airlines rapporterte torsdag om et kolossalt tap, med et resultat på minus 2.659 millioner dollar før skatt. Til sammenligning hadde selskapet i andre kvartal 2019 et resultat før skatt på 882 millioner dollar.

Nettoresultatet ble også kraftig redusert fra 662 millioner dollar for andre kvartal i fjor, mens det i år beløp seg til minus 2.067 millioner dollar. Det vil si at resultatet pr. aksje endte på minus 4,82 dollar, sammenlignet med 1,49 dollar for tilsvarende periode i fjor.

Driftsinntektene for andre kvartal i år endte på 1.622 millioner dollar, i kontrast til 11.960 millioner dollar for samme periode i fjor.

Flyselskapet, som er verdens største flyselskap med en flåte på 957 fly, har fått rundjuling på børsen og aksjen er ned 60,39 prosent til 11,36 dollar så langt i år.

Historisk krevende kvartal

Adm. direktør i American Airlines, Doug Parker, viser til at pandemien har hatt alvorlige innvirkninger for etterspørselen etter flytransport.

– Dette har vært et av de mest krevende kvartalene i amerikansk historie, hevder Parker i meldingen fra selskapet.



Likevel mener sjefen at flyselskapet har gjort en fantastisk jobb for å ta vare på kundene og de ansatte.

Permitteringsvarsel

Forrige torsdag tok flyselskapet grep for å bedre lønnsomheten på kort sikt og sendte ut permitteringsvarsel til 25.000 ansatte.

Det tilsvarer 20 prosent av hele arbeidsstyrken.

«Vi håper å redusere det faktiske antallet permitteringer drastisk gjennom blant annet tidlig pensjonering», heter det i e-post fra selskapet.

Lei av restriksjoner

Parker uttalte i forrige uke at han er lei restriksjoner og han gjerne vil fly igjen.

– La oss få fly, for Guds skyld. Hvis det ikke fungerer avslutter vi, sa Parker til Wall Street Journal, ifølge MarketWatch.

Passasjerinntektene til American Airlines har rast 80 prosent så langt i år, og det er Parker åpenbart irritert over.

– Jeg bare hater dette. Vi har ingen mulighet til å støtte de ansatte slik situasjonen er nå, sier Parker.