Southwest Airlines tapte over 900 millioner dollar

PRESENTERER TALL: Gary C. Kelly, adm. direktør i Southwest Airlines. Foto: Bloomberg

Southwest Airlines tapte 915 millioner dollar i årets andre kvartal og oppnådde et resultat pr. aksje på minus 1,63 dollar. Inntektene sank med hele 82,9 prosent, sammenlignet med fjoråret, til 1,0 milliarder dollar.

– Vi kjemper fortsatt mot Covid-19 og det er klart at det påvirker resultatet. Svekket etterspørsel er den store driveren for det negative resultatet som beløp seg til 1,5 milliarder dollar før skatter og avgifter, sier Gary C. Kelly, adm. direktør i Southwest Airlines.

Kelly forklarer at det så lysere ut i mai og juni, men at det nå har mørknet igjen.

– I mai og juni var det et oppsving i passasjertrafikken og både inntektene og bestillingene tok seg opp. Det stoppet opp i juli da smittetallene har blusset opp igjen, sier han.

I løpet av andre kvartal har selskapet restrukturert rutenettverket og satt inn ytterligere smittevernstiltak.

Flyselskapet har styrtet på børsen og aksjen er ned 38,31 prosent til 33,29 dollar så langt i år.

God likviditet

Southwest Airlines skriver i kvartalsrapporten at det har god likviditet med en kontantbase på 14,5 milliarder dollar pr. 30. juni.

Siden mars er de årlige utgiftene redusert med 7 milliarder dollar, i forhold til den opprinnelige planen. De daglige utgiftene er også halvert i 2. kvartal, fra 30 millioner dollar pr. dag i april til 16 mill. dollar pr. dag i juni.