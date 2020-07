Flytrafikken i Kina gjør comeback

Antall daglige flyvninger innad i Kina har hentet inn 80 prosent av trafikken fra før etterspørselskollapsen påført av coronapandemien, det melder kinesiske luftfartsmyndigheter fredag ifølge Reuters.

Per 23. juli opererte kinesiske flyselskaper med 13.059 operative fly, med en tilhørende fyllingsgrad på 73,6 prosent.

Videre rapporteres det om at Beijing i økende grad har åpnet opp for internasjonale flyvninger, men at disse krever negative coronatester fra passasjerene.