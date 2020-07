Ryanair gikk på tap for årets andre kvartal

Ryanair fikk et driftsresultat på minus 187,6 millioner euro for første kvartal i regnskapsåret 2021, det fremgår av en rapport mandag morgen. Lavprisflyselskapet har regnskapsår fra 1. april til 31. mars.

Driftsresultatet reduseres altså med 462,8 millioner euro, fra 275,2 millioner euro for tilsvarende kvartal året før.

Omsetningen endte på 125,2 millioner euro, i kontrast til 2.312,4 millioner euro for samme kvartal i fjor.

Vil ikke gi resultatguiding

Selskapet opplyser i meldingen at det forventer et mindre tap for andre kvartal, enn for første kvartal. Det heter i meldingen at selskapet likevel ikke vil gi guiding for resultat etter skatt for regnskapsåret 2021.

Ryanair påpeker også at det er over ett år siden det forventet levering av det første Boeing 737 Max-flyet, som har blitt stående på bakken etter å ha vært involvert i flere ulykker.

Bekymret CFO

CFO Neil Sorahan i Ryanair tror coronaviruset fremdeles representerer en stor risiko inn mot neste vinter og er bekymret etterspørselen etter sommeren og mulige jobbkutt (se intervjuet under).