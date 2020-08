Milliardunderskudd for amerikansk flyselskap

Det amerikanske lavprisflyselskapet JetBlue leverte en omsetning på 215 millioner dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte flyselskapet en omsetning på 2,1 milliarder dollar i andre kvartal i 2019. Det tilsvarer en nedgang på hele 90 prosent. På forhånd var det ventet en omsetning på 220 millioner dollar, ifølge San Francisco Chronicle.

Resultat etter skatt kom inn på minus 320 millioner dollar, ned fra et overskudd på 179 millioner i samme periode i 2019. Pr. aksje ble resultatet minus 1,18 dollar, ned fra et overskudd på 0,60 dollar. Analytikerne hadde ventet et resultat pr. aksje på minus 1,86 dollar, ifølge San Francisco Chronicle.

Etter dagens kurs tilsvarer det et underskudd på 2,92 milliarder norske kroner.

«De siste 20 årene har vi lykkes mot alle odds, og vi er overbevist om at vi legger grunnlaget for å komme ut av denne historiske krisen som en sterkere, global aktør i årene fremover», sier adm. direktør Robin Hayes i en kommentar.



JetBlue-aksjen har kollapset 45 prosent det siste året, mens den har stupt 53 prosent de siste tre månedene.