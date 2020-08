IATA med ny, dyster analyse for luftfarten

TØFFE TIDER: For SAS og Norwegian, og hele luftfartsbransjen.

Det går frem av en ny prognose tirsdag. I april så IATA for seg at flytrafikken ville bli som før coronakrisen i løpet av 2023. Nå ser IATA verre på problemet, og de anslår at flytrafikken ikke vil hente seg helt inn før i 2024.

IATA vurderer at flytrafikken i 2020 vil gå ned med 55 prosent på årsbasis, ifølge TDN Direkt. I aprilprognosen var spådommen ned 46 prosent. IATA mener at det ser verst ut for langdistanse-turer.

I juni var trafikken 96,8 prosent lavere på årsbasis, mens det i mai var et fall på 98,3 prosent.

Coronakrisen har rammet bransjen hardt. Det har både Norwegian og SAS, blant annet, fått kjenne.