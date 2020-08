Katastrofetall fra Boeing – vil gjenoppbygge tillit

Flyprodusenten Boeing kom med sine tall for andre kvartal før Wall Street åpner onsdag.

Inntektene beløp seg til 11,81 milliarder dollar i kvartalet, mot 15,76 milliarder dollar i andre kvartal året før.

Tallene skuffet analytikerne, som hadde ventet inntekter på 13,00 milliarder dollar, ifølge FactSet-konsensus.

Enorme tap

Boeing tapte 2.395 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende 4,2 dollar pr. aksje. Til sammenligning endte resultatet på minus 2.942 millioner dollar året før, tilsvarende 5,21 dollar pr. aksje. Analytikerne hadde ventet et tap på 2,57 dollar pr. aksje.

«Vi tar de rette tiltakene for å sikre at vi er godt posisjonert for fremtiden ved å styrke vår kultur, forbedre åpenhet, gjenoppbygge tillit og transformere virksomheten vår til å bli et bedre og mer bærekraftig Boeing. Flyreiser har alltid vist seg å være spenstige, og det samme har Boeing», sier den ferske konsernsjefen Dave Calhoun.

Problemene hoper seg opp

Problemene har stått i kø for Boeing. 737 MAX-flyene ble satt på bakken første kvartal 2019, etter at flytypen styrtet i både Indonesia og Etiopia, noe som tok livet av totalt 346 personer.

I første kvartal 2020 ble flytrafikken barbert bort, og etterspørselen kollapset. Det har ført til at flyselskaper er mindre villige til å legge inn store flybestillinger.

I slutten av andre kvartal startet piloter og crewansatte fra det amerikanske luftfartstilsynet (FAA), en test av Boeings 737 MAX-fly som varte over tre dager.

«Vi jobber tett med våre kunder, leverandører og globale partnere for å håndtere utfordringene i industrien og gjenoppbygge tillit for å være sterkere på den andre siden», fortsetter Calhoun.