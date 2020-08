Luftfartsgiganten IAG med milliardunderskudd

UNDERSKUDD: For IAG, som eier British Airways.

UNDERSKUDD: For IAG, som eier British Airways.

Underskuddet tilsvarer rundt 39 milliarder kroner.

I likhet med resten av luftfarten er IAG hardt rammet av coronakrisen. For et år siden viste bunnlinjen et overskudd på 806 millioner euro.

– Alle IAGs flyselskaper tapte betydelige beløp. Som følge av myndighetenes reiserestriksjoner falt passasjertrafikken i andre kvartal med 984 prosent, mens kapasiteten ble redusert med 95,3 prosent, sier konsernsjef Willie Walsh. I tillegg til British Airways eier IAG blant annet Aer Lingus, Iberia og Vueling.

Inntektene er mer enn halvert og falt med 56 prosent til 5,3 milliarder euro i årets seks første måneder.

Samtidig som resultatet ble lagt fram fredag, varslet selskapet en kapitalutvidelse på 2,75 milliarder euro i et forsøk på komme seg ut av krisen.

