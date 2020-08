Esa godkjenner statlig krisepakke til Torp lufthavn

– Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak, og jeg er glad for at Sandefjord nå får denne avklaringen og denne hjelpen videre. Lufthavnen har vært hardt rammet av tapte inntekter under koronasituasjonen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Torp er hardt rammet av koronakrisen. Hele 99 prosent av utenlandstrafikken falt bort på det verste. I juni mistet flyplassen ni av ti passasjerer fra samme måned i fjor.

