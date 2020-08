Lufthansa skal kutte 22.000 arbeidsplasser

Tyske Lufthansa, et av verdens største flyselskaper, varsler at arbeidsstokken skal kuttes med 22.000, halvparten av dem i Tyskland.

Meldingen kom etter at selskapet i andre kvartal tapte 1,5 milliarder euro (rundt 16 milliarder kroner). Samlet tap etter årets to første kvartaler er 3,62 milliarder euro.

– Vi opplever et markant avbrudd i global lufttrafikk. Vi forventer ikke at etterspørselen tar seg opp igjen til nivåene før krisen før i 2024, sier selskapets toppsjef Carsten Spohr.

I likhet med andre flyselskaper er Lufthansa blitt svært hardt rammet av koronakrisen. Reiserestriksjoner er innført i mange land, og smittefrykt demper etterspørselen etter reiser som fortsatt lar seg gjennomføre.

Lufthansa opplyser at omsetningen falt hele 80 prosent i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Årsaken var at etterspørselen kollapset. Det eneste lyspunktet i regnskapet er at Lufthansa Cargo leverer solide tall og bidrar til at tapet ikke blir enda større.

Spohr varsler at det ikke vil være mulig å unngå en omfattende restrukturering av virksomheten i kjølvannet av krisen. Konsernet skal kutte kostnadene med 15 prosent innen 2023 og redusere flyparken med minst 100 fly.

