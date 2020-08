Over én milliard nye Norwegian-aksjer til handel på mandag

NYE AKSJER: Over 1 milliard nye Norwegian-aksjer vil kunne handles på Oslo Børs mandag. Her ved konsernsjef Jacob Schram.

Norwegian ble fredagens børstaper etter at det ble klart at de utstedte 6,2 millioner aksjer. Fredag ettermiddag ble det klart at 905.995.590 aksjer frigis fra lock-up periode 9. august, førstkommende mandag.

Det vil si at over 900 millioner nye Norwegian-aksjer vil bli tilgjengelig for handel på Oslo Børs på mandag.

I tillegg vil 670 millioner kroner i selskapets evigvarende obligasjonslån frigis fra lock-up, som kan konverteres til 157.818.749 aksjer, fremgår det av børsmeldingen.