Flygiganter sitter på milliardtap i Norwegian etter kurshavari

Under Norwegians fryktinngytende kamp for tilværelsen i mai for å unngå å gå konkurs, etter at flyene ble parkert, ble flyselskapets skjebne lagt i kreditorenes hender.

Den 20. mai kunne konsernsjef Jacob Schram sprette champagnen, etter at restruktureringen var fullført, i det flere markedsaktører mener er den «mest omfattende restruktureringen i norsk historie».

«Nå kommer vi inn i en situasjon som gjør at vi får likviditet for en periode, samtidig som noen av verdens største leasingselskaper kommer inn på eiersiden,» var konserntoppens uttalelse til Finansavisen etter å ha fullført restruktureringen.

For med en gjeld på over 60 milliarder kroner, inkludert leasingforpliktelser, var leasingselskapene nærmest tvunget til å ta i mot aksjer for å unngå at alt gikk tapt.

Men det har kostet.

RYDDET OPP: Finansdirektør Geir Karlsen fungerte som konsernsjef til Jacob Schram overtok, og blir sett på som den viktigste personen i Norwegians restrukturering. Til høyre styreleder Niels Smedegaard. Foto: Iván Kverme

Selv om alternativet var å tape alt har aksjekursen på snaue fire måneder falt 70 prosent, fra 4,25 pr. aksje til 1,347 kroner når Oslo børs stengte på mandag. Og med det er det urealisert tapet på over 5 milliarder for Norwegians fem største aksjonærer.

Mandag ble drøye 905 millioner aksjer frigitt fra «lock up», som innebærer at aksjene nå er fritt omsettelige. Norwegian har etter restruktureringen drøye 3,6 milliarder aksjer.

Aercap: Minus 2 milliarder

Norwegians kraftige ekspansjon frem til 2019 ledet til en ellevill vekst i antallet fly og passasjerer, godt hjulpet av velvillighet fra både aksjonærer og kreditorer. For det å operere en flåte på over 150 fly, med nær det samme antallet i fremtidige bestillinger, har krevd en rekke finansielle samarbeidspartnere.

Utvikling for storaksjonærne Selskap (tall i mill. kroner) Konvertert leasinggjeld Evigvarende obligasjon Dagens verdi Verdifall Eierandel AerCap Holdings N.V. 2073,70 932,7 952,8 2053,6 19,49% BOC Aviation Limited 1653,4 - 524 1129,4 10,72% MG Aviation Limited 1384,4 - 438,7 948,4 8,98% Avolon Holdings Limited 717,3 - 227,3 489,9 4,65% DP Aircraft 1 Limited 655,3 - 207,6 447,6 4,25% - Konvertert totalt 7417 2350,7 5066,2 48,09% Norwegian/Finansavisen

Den største av disse var Irskregistrerte Aercap, som etter Finansavisens beregninger kontrollerer 19,5 av Norwegian-aksjene, om man regner med konverteringsrettene fra den evigvarende obligasjonen.

Irene konverterte snaue 2,1 milliarder i leasingforpliktelser, i tillegg til at de hadde 932 millioner kroner utestående i det evigvarende obligasjonslånet.

Men etter kurshavariet i Norwegian-aksjen har det urealiserte tapet nå passert 2 milliarder kroner for Aercap, hvor de gjenværende verdiene i det norske flyselskapet «kun» er rundt 953 millioner kroner.

Vil ikke kommentere planene

Med 1.035 fly, en balanse på 45,2 milliarder dollar og en egenkapital på 9,7 milliarder dollar ved utgangen av juni er Aercap å regne som en av verdens største innen flyfinansiering.

Selskapet har naturligvis vært hardt rammet av coronakrisen, med over 200 flyselskaper på kundelisten, og har falt snaue 50 prosent på børsen i New York i år.

Som svar på Finansavisens henvendelse til Aercap om hvilke planer det har for Norwegian-aksjene, og om det var forberedt på et stort tap ved å konvertere gjeld, svarer kommunikasjonsdirektør Gillian Culhane i Aercap følgende:

– Vi har ingen kommentarer å komme med.

TAUS: Konsernsjef Aengus Kelly i Aercap. Foto: Aercap

Spørsmålet om Aercap planlegger å selge aksjer ved den første lock up-perioden som nå er over, eller om det skal finne nye eiere når luftfarten er normalisert, er heller ikke besvart.

Hvor mye leasinggjeld Norwegian har mot Aercap, som ikke en konvertert til aksjer, er heller ikke kjent.

Risikodirektør Anton Joiner er Aercaps representant i Norwegian-styret.

Milliardtap for kinesere og isralitter

Men Aercap finansierte ikke Norwegians flåtevekst alene, langt derifra.

«Nå har vi vært i samtaler med eierne av de fire obligasjonslånene, leasingselskapene og de rundt 20 bankene som har finansiert flyene,» sa finansdirektør Geir Karlsen den 4.mai.

For tidligere konsernsjef Bjørn Kjos har også funnet samarbeidspartnere i Kina, hvor en annen flyfinansieringsgigant befinner seg.

BOC Aviaton er et datterselskap av Bank of China, og kontrolleres av kinesiske myndigheter. Kineserne konverterte gjeld for 1,65 milliarder kroner i mai og har med kursfallet et urealisert tap på 1,13 milliarder kroner.

Eierandelen til BOC Aviation skal være 10,72 prosent, og kineserne er med det nest største aksjonær i Norwegian.

Israelske MG Aviation Limited er tredje største aksjonæren med snaue 9 prosent av aksjene, og har etter konverteringen av nær 1,4 milliarder kroner i leasingforpliktelser et urealisert tap på 948 millioner kroner. Isralittene sitter nå på en aksjepost med en verdi på snaue 440 millioner kroner.

GÅR RETTENS VEI: Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. Foto: Iván Kverme

Leasingselskapene Avalon Holding og DP Aircraft har også sett verdiene falle. Avalon konverterte gjeld for 717 millioner kroner, og har etter kursfallet kun aksjer for 227 millioner kroner. DP Aircraft konverterte 655 millioner i gjeld, og har siden 20. mai et urealisert tap på 447 millioner kroner.

Det samlede urealiserte tapet for disse fem leasingselskapene, som kontrollerer rundt 48 prosent av samtlige Norwegian-aksjer, er med det 5,06 milliarder kroner.

Store støttespillere mot Boeing

På tross av at Norwegian-verdiene har falt som en stein mot jorden finnes det likevel et håp om å få tilbake noen kroner fra flyprodusenten Boeing.

For det å ha noen av verdens største leasingselskaper på eiersiden har sine fordeler, spesielt i dialog med Boeing om en erstatning, noe også finansdirektør Geir Karlsen uttalte til Finansavisen i mai:

«Det vil også være en fordel i diskusjoner med andre leasingselskaper, Airbus og Rolls-Royce, sa han.

Og troll i ord, for i juli rant begeret over for Norwegian, og varslet da et søksmål mot den amerikanske flyprodusenten.

«I stedet for å levere det de har lovet, har Boeing bevisst villedet og utelatt informasjon, utvist grov uaktsomhet og rufsete produksjon, og laget fly med vesentlig svekket verdi og nytte, hvor det i Max-flyenes tilfelle fikk tragiske og dødelige konsekvenser,» skrev Norwegians advokat i søksmålet, ifølge E24.

Parallelt med søksmålet hevet Norwegian kjøpsavtalen på fem Dreamlinere og 92 Max-er. For leasingselskapene innebærer det også en midlertidig avslutning på flåtefinansieringen for Norwegian.