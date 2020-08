Munnbind og alkoholnekt har gitt kraftig vekst i forstyrrende hendelser på fly

TILTAK: Her fra et Wizz Air-fly der kabinansatte forbereder til ombordstigning.

TILTAK: Her fra et Wizz Air-fly der kabinansatte forbereder til ombordstigning. Foto: Bloomberg

60 prosent av alle hendelser som oppstår ombord på passasjerfly, knytter seg nå til forholdsregler i forbindelse med coronapandemien, melder bransjenettstedet Check-in.dk og viser til en ny rapport fra Nederland.

Ifølge ABL, et nederlandsk byrå som analyserer luftfartshendelser, har det de seneste par månedene vært en kraftig økning i antallet forstyrrende hendelser på kommersielle flyvninger.

Bekymret sikkerhetsbyrå

Da EASA, det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået, kom med en egen covid-19-protokoll for luftfarten i slutten av mai, uttrykte byrået samtidig bekymring for at det ville bli en økning i tilfeller med uoverensstemmelse mellom passasjerer og flyansatte.

Blant annet frarådet EASA å servere alkohol på flyene, et tiltak flere flyselskaper skal ha gjennomført, ifølge Check-in.dk. Videre ble det anbefalt å ikke holde midtsetene tomme, men heller stille krav om at passasjerene har på seg munnbind eller ansiktsmaske, samt å holde sikkerhetsavstand på en halvannen meter der det er mulig.

EASAs bekymring var tilsynelatende berettiget.

Urolige reisende

Blant alle hendelser som oppstår, involverer 60 prosent passasjerer som ikke vil overholde covid-19-protokollen.

Mange av hendelsene knytter seg til urolige passasjerer som ikke vil ha på munnbind eller ansiktsmaske ombord i flyet. Det har særlig i juni og juli vært en økning i slike tilfeller, opplyses det.

«Det er en klar sammenheng mellom coronatiltakene ombord og økningen i passasjerenes dårlige oppførsel», heter det i rapporten fra ABL.

EASA har i sin rådgivning overfor bransjen presisert at coronatiltakene må utøves med skikkelig ledelse, da de medfører stort potensial for konflikt og i verste fall kan utgjøre en trussel mot flysikkerheten.