Nå kan du coronateste deg på Oslo lufthavn Gardermoen

Siden Oslo lufthavn Gardermoen ligger i Ullensaker er det Ullensaker kommune som sitter med ansvaret for bølgen av reisende som kommer med fly til hovedflyplassen.

Etter Helsedirektoratets anmodning til kommunen om å opprette en teststasjon tok det ikke mer enn tre dager før den kunne åpnes.

– Det har åpnet teststasjoner ved flere lufthavner de siste dagene. Det har forståelig nok vært en utålmodighet i offentligheten om at det også ved landets hovedflyplass skal være mulig for reisende fra utlandet å få utført en coronatest. Vi er glade for at teststasjonen ved OSL åpner i dag, sier ordfører Eyvind J. Schumacher i Ullensaker kommune i en pressemelding.

MUNNBIND: Selv om det er få passasjerer på hovedflyplassen er det frykt for at smitte dras inn i landet med fly fra utlandet. Foto: Iván Kverme

Inntil 80 tester i timen

Testsenteret er etablert i samarbeid med Avinor som står for lokaler og infrastruktur i bagasjehall utland.

Reisende fra utlandet som har grunn til å tro at de kan være smittet og ønsker testing, vil få mulighet til dette.

Ved stor pågang vil helsepersonellet, i henhold til gjeldende retningslinjer fra FHI, prioritere dem som kommer fra røde land, har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet person eller har typiske symptomer på covid-19.

– Målet er å teste inntil 80 personer i timen, døgnet rundt. Det er vanskelig å estimere nøyaktig hvor mange av de reisende som dette vil være aktuelt for. Dersom pågangen blir stor, vil vi vurdere å øke testkapasiteten og bemanningen, forteller fungerende kommuneoverlege Tom Sundar i Ullensaker.

Staten tar regningen

– Teststasjon ved Oslo lufthavn er en krevende operasjon å stable på beina, ettersom flytrafikken hit er av helt andre dimensjoner enn ved landets øvrige flyplasser. For Ullensaker kommune har det vært viktig å understreke at landets hovedflyplass også er et nasjonalt anliggende, sier ordføreren.

Han fortsetter:

– Ullensaker har ikke en økonomi som gjør det mulig for oss å ta hele regningen for et testsenter som det koster minst 6 millioner kroner i måneden å drifte. Vi er glade for at Helsedirektoratet nå har gitt oss en skriftlig garanti på at dette er en utgift som staten tar, sier ordfører Schumacher.

LANGVARIG: Lufthavndirektør Stine Ramstad Westby frykter krisen i luftfarten vil vare til tidligst 2023. Her med Dag Falk-Pedersen, konsernsjef i Avinor. Foto: Iván Kverme

Godt samarbeid

– Gjennom hele koronaperioden har det vært jevnlig og god dialog mellom norske helsemyndigheter, Ullensaker kommune, Avinor og LHL angående smitteverntiltak ved flyplassen. Det gode samarbeidet partene imellom har gjort det mulig å følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene i en krevende og uforutsigbar tid, sier Schumacher.

Avinor eier og driver Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Avinor er opptatt av at passasjerer og ansatte skal føle seg trygge på våre lufthavner. Vi tar smittevern på alvor og har siden januar fortløpende lagt til rette for at lokale og nasjonale helsemyndigheter kunne iverksette sine tiltak, forteller lufthavndirektør ved Oslo lufthavn Stine Ramstad Westby.