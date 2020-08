Svensk avslag for Norwegian

Riksgälden i Sverige har avslått Norwegian Air Swedens søknad om statlig kredittgaranti under garantiprogrammet for flyselskaper, opplyser det i en melding tirsdag.

I mandatet til den svenske regjeringen fremgår det at en eventuell garanti kun kan gis til flyselskapene som vurderes å ha vært økonomisk levedyktig 31. desember 2019.

Riksgälden vurderte dermed med at det pr. 31 desember 2019 var veldig høy risiko for at Norwegian ikke ville kunne oppfylle sine økonomiske forpliktelser.